tmw La Juve parte per Udine senza Higuain: non può viaggiare per i problemi alla schiena

Sono 23 i convocati di Sarri per la sfida contro l'Udinese - in programma questa sera in Friuli - che potrebbe regalare lo scudetto matematico alla Juventus. Nella lista non ci sono gli infortunati Chiellini e De Sciglio, che sono comunque partiti con la squadra, oltre allo squalificato Bonucci che arriverà a Udine nel pomeriggio. Mancheranno, dunque, solo Khedira che si trova in Germania per terapie e Higuain che non può viaggiare per i problemi alla schiena.