TMW - La Juve prende a titolo definitivo il giovane Tommaso Maressa

Fonte: inviato a Torino

Si chiama Tomasso Maressa. Mezzala classe 2004, alla ribalta dopo aver firmato la rete che ha consegnato in finale lo Scudetto Under 16 all'Empoli. La Juventus, però, lo aveva seguito per tutto il campionato di competenza, in Under 15, e si era già accorta di lui quando giocava nella Reggina. Ecco perchè il club bianconero non ha voluto perdere tempo per portarlo sotto la Mole, così da affidarlo a mister Beruatto e fargli cominciare la trafila juventina già dal prossimo campionato Under 16. Acquisto a titolo definitivo.