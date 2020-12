tmw La Juventus cerca un 9 per gennaio: sempre viva l'idea Giroud. In uscita Bernardeschi?

Un gennaio diverso, per tutti, ma questo non significa immobilismo. Anzi. La Juventus resta vigile sul mercato per la prossima sessione e la dirigenza sembra aver deciso: farà di tutto per regalare un numero 9 ad Andrea Pirlo. Un centravanti, quel che manca per le rotazioni, quel che manca per dar fiato ad Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo, perché Paulo Dybala è un tipo di giocatore certamente differente. Per questo la squadra mercato bianconera cerca un uomo d'area, quel che avrebbe voluto prendere d'altro canto anche in estate.

Giroud resta caldo Quello del francese del Chelsea resta un nome caldo per la Juventus. Già in estate c'è stata una trattativa per il transalpino dei Blues, coi bianconeri che poi dopo aver visto impossibile il concretizzarsi dell'ipotesi Luis Suarez hanno deciso di chiudere per Alvaro Morata. Però il nome del francese non è mai tramontato e i contatti pure. Resta chiaramente lo scoglio ingaggio: Olivier Giroud percepisce, a Londra, 6 milioni di euro lordi ed essendo in scadenza cercherà a trentaquattro anni l'ultimo contratto della carriera. Da capire se poi, nei prossimi giorni, potrà riaccendersi anche la pista, battuta e poi mollata in estate, che porta ad Arkadiusz Milik del Napoli che ha anche altre richieste in Italia.

Uscirà Bernardeschi? Nonostante l'Europeo alle porte, il trequartista dell'Italia potrebbe essere il sacrificato per cercare l'assalto a una punta, a un 9 da regalare a Pirlo. Il tecnico ha dato più chances al giocatore, alcune sfruttate a pieno, altre meno. Però è fuori dal giro dei titolari e nella rotazione ha comunque dei giocatori che potrebbero prenderne il posto. Per questo a gennaio la società bianconera, insieme all'agente Mino Raiola, ascolterà le proposte in arrivo per Federico Bernardeschi.

Grana Khedira Infine il tedesco. "A gennaio voglio andarmene", ha detto alla Bild. Sami Khedira ha uno stipendio pesante per le casse bianconere e per adesso non ha mai voluto andare incontro al club per la rescissione. Nelle ultime giornate, però, passi in avanti per l'intesa. Khedira lascerà la Juventus a gennaio, per ripartire in cerca dell'ultimo contratto della carriera.