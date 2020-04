tmw La Liga riparte? Molto dipende dalla Serie A: la Spagna guarda all'Italia (e Germania)

Nelle intenzione ci sarebbe già l'idea, da parte della Spagna, di ripartire con la Liga. Lo stesso Javier Tebas, numero uno del campionato iberico, ne è convinto. Tra il dire e il fare, però, c'è di mezzo l'Italia. Perché se da una parte potrebbe esserci un depauperimento della seconda lega professionistica europea, dall'altro il governo spagnolo sta guardando con parecchia apprensione ai dati giornalieri, ben peggiori rispetto a quelli italiani. Di fatto, nell'evoluzione della pandemia, ci sono una decina di giorni di differenza fra Madrid e Roma, con un minimo di focolaio anche in Catalogna dopo quello già visto in Castilla, a Madrid.

RISCHIO CATENA - Così, oltre all'Italia, c'è di mezzo anche la Serie A. Il balletto di Spadafora e Gravina è chiaro anche fuori dai confini, perché il calcio non vuole perdere gran parte dei suoi sponsor, oppure le tranche delle televisioni. Dunque la Spagna potrebbe prendere a paradigma l'Italia: se si dovesse ripartire con la A, il protocollo potrebbe essere mutuato anche dalla Liga. Con una differenza: possibili gli allenamenti per i calciatori dal quattro di maggio, seppur individuali. L'undici dovrebbe - condizionale d'obbligo - il giorno giusto per la ripresa delle sedute collettive. Anche se non c'è grossa certezza. Solo la Bundesliga, per ora, è sicura di ripartire: sarà anche lei un paradigma eccezionale per A e Liga.