TMW LA MARSA -Iachini: "Nessun contatto con il Bologna. Pronto a ripartire

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto a La Marsa Football Conference, evento organizzato da Conference 403, anche Beppe Iachini. Una vecchia conoscenza del club rosanero. “Torno sempre con grande entusiasmo a Palermo, questi colori significano tanto per me. Penso che la migliore medicina per questa piazza sia il lavoro sul campo. Attraverso le prestazioni questa squadra potrà riconquistare l’affetto dei propri tifosi. Palermo è una piazza molto calorosa, che vive soprattutto di calcio”.

Dal Palermo al Sassuolo, con un occhio al Bologna. “Mi lascio alle spalle un’esperienza positiva al Sassuolo. Siamo riusciti a creare valori importanti, agguantando non soltanto la salvezza ma anche un buon piazzamento in classifica. Alla fine dei conti però ci siamo confrontati con la società e abbiamo deciso di non proseguire insieme questo percorso. A causa soprattutto di alcune vedute differenti con la proprietà. Il Bologna è una grande squadra. Ci sono stati degli accostamenti che mi riguardano, ma vedremo strada facendo quali opportunità si presenteranno. Mi è capitato di allenare dall’inizio del campionato, così come di subentrare a stagione in corso. Fa parte di questo mestiere, bisogna sempre farsi trovare pronti”.