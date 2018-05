TMW - La Partita del Cuore a Genova, Perin e Bertolacci: "Tutti a Marassi"

Dal corrispondente a Genova

"Il 30 maggio tutti allo stadio". Mattia Perin e Andrea Bertolacci chiamano a raccolta il pubblico genovese per la Partita del Cuore, che si svolgerà al “Ferraris” fra la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni del Sorriso. L'incasso sarà equamente ripartito fra la ricerca sul cancro e l'Ospedale Pediatrico genovese "Gaslini", vera eccellenza del capoluogo ligure. Nella serata di ieri, al Genoa Museum&Store del Porto Antico, i due calciatori rossoblu hanno presentato la manifestazione benefica in compagnia di un cuore rossoblu, il cantante Sandro Giacobbe, chiamando a raccolta la città.

"Il mio sangue è rossoblu dalla nascita - ha detto il cantante che poi ha ricordato la prima partita della Nazionale Cantanti a Genova -. Era l' 8 aprile. Avevamo aiutato la costruzione di una camera sterile per il Gaslini. Ho provato grande gioia per quella gara. Sono molto legato al Gaslini perchè anche mio figlio si era ammalato, e ho così scoperto come ci sia grande capacità. E con gioia posso poi anche dire che oggi mio figlio fa parte di quell'80 per cento che ce l'ha fatta".

"Quando ci sono queste manifestazioni - le parole di Mattia Perin dal palco - è sempre un piacere dare una mano, anche perchè noi il Gaslini lo sosteniamo da sempre. Spero ci sia lo stadio pieno come se ci fosse un derby. Non ci deve essere competizione ma solo divertimento. Non so se alla partita del cuore ci sarò, perchè potrei anche essere convocato in Nazionale". Ha chiuso l'intervento Andrea Bertolacci: "E' motivo di orgoglio partecipare a questa partita e poter devolvere il ricavato a questa opera benefica".