La quarantena di Vazquez: "Gioco a Fifa con Dybala, io l'Arsenal e lui il Real"

Il trequartista del Siviglia, ex Palermo, Franco Vazquez intervistato da TuttoMercatoWeb per la rubrica “A tu per tu” ha raccontato la sua giornata tipo ai tempi del distanziamento sociale per il Coronavirus: “Per quanto possibile - ha detto il Mudo - mi alleno, faccio degli esercizi seguendo il programma della società e durante il resto della giornata leggo un po’, guardo Netflix dove sto seguendo un docufilm su Michael Jordan dopo aver visto praticamente tutto e poi gioco a Fifa con Dybala: io prendo sempre l’Arsenal, lui il Real Madrid oppure la Juve. Paulo positivo al Coronavirus? Ora sta bene, questa è la cosa più importante. Si sentiva stanco più del normale, ma fortunatamente è passato”.