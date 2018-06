TMW - La Roma cambia ma Perotti resta. In uscita Ninja ed El Shaarawy

Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È in pieno fermento il mercato della Roma. Con l’assalto a Javier Pastore dietro l’angolo, con lo sprint per Radja Nainggolan all’Inter pronto ad andare in scena. Justin Kluivert ha già rinforzato la batteria di trequartisti di Eusebio Di Francesco, Bryan Cristante quella degli interni o “falsi dieci”. E le uscite? Oltre al Ninja sono tanti i nomi che ballano. Non ci sarà Diego Perotti, tra quelli con le valigie in mano. Il giocatore vuole Roma, vuole la Champions League e anche Di Francesco gli ha recentemente espresso la sua totale fiducia. Questo, nonostante apprezzamenti ‘Champions’ che gli stanno arrivando in questi giorni da Spagna e non solo. Possibile, allora, che a partire possa essere a breve Stephan El Shaarawy: la Cina è destinazione complicata, in Italia si era timidamente fatta avanti la Fiorentina, è spuntato il Monaco. Fase embrionale ma percentuali di addio alte, per il Faraone.