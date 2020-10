tmw La Roma ci prova fino all'ultimo per il ritorno di Smalling: l'agente è a Trigoria

La Roma prova a chiudere per il ritorno di Chris Smalling. In questi minuti l'agente del difensore inglese del Manchester United è a Trigoria e sta trattando il ritorno del giocatore alla corte di Fonseca. Sensazioni positive da casa Roma, in una vera e propria corsa contro il tempo per riabbracciare il classe '89.