Esterno offensivo di piede mancino classe '98, il calciatore olandese di proprietà dell'Hertha Berlino Javairo Dilrosun è tra i calciatori che sta seguendo la Roma per rinforzare il suo reparto avanzato dopo che è sfumato l'arrivo di Matteo Politano, ala dell'Inter sempre più vicina al trasferimento al Napoli.

Tre gol e due assist vincenti nella prima parte di stagione, il calciatore di origini surinamesi è tra i prospetti più interessanti della squadra berlinese che lo valuta una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro. E lo cederebbe, eventualmente, solo a titolo definitivo.

Nel primo contatto col procuratore del ragazzo (che è a Milano, insieme all'intermediario della trattativa), Gianluca Petrachi l'ha invece chiesto in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze da qui al termine della stagione. Una formula non gradita all'Hertha, ma i contatti in queste ore vanno avanti con l'entourage del ragazzo al lavoro.