Fuori tutti, saldi di fine stagione. La Roma ha deciso per la rivoluzione pesante dopo un'annata in cui gli obiettivi sono svaniti decisamente troppo presto, sebbene a giugno. Perché l'Atalanta era a sei punti, ora è a tredici e non è più raggiungibile, mentre sperare in un fallimento totale della Lazio sembrerebbe davvero troppa roba. Così Baldini, ritornato in auge dopo un anno nell'ombra, ha deciso che deve esserci un taglio netto con il cordone degli anni passati, da Monchi a Petrachi, per magari puntare su una squadra più sostenibile (e giovane).

CINQUE INTOCCABILI - Nelle idee del consulente speciale di Pallotta ci sono solamente pochi profili che devono rimanere e far poggiare il progetto sulle loro spalle. Sono due difensori, cioè Mancini e Ibanez, un centrocampista, Pellegrini, due calciatori offensivi come Carles Perez e Zaniolo. Per gli altri l'avventura alla Roma potrebbe essere finita, da Diawara a Veretout, da Pau Lopez a Kluivert, passando per Dzeko o Under. Ovviamente dal voler cedere i giocatori ad avere le offerte giuste per concludere l'affare serve un allineamento fra pianeti.

CONTE VUOLE DZEKO - C'è una certezza in questo senso, cioè che l'Inter vorrebbe riprendere i colloqui con Edin Dzeko, centravanti della Roma che Antonio Conte vorrebbe sia come possibile complemento per Lukaku, sia per farli giocare insieme in un attacco di carrarmati. Considerando che Alexis Sanchez potrebbe essere riscattato dal Manchester United - o comunque un altro prestito oneroso - Conte chiuderebbe il reparto con Dzeko. E se Lautaro Martinez dovesse andare via, allora ci sarebbe un altro arrivo, di qualità e talento. Il problema sarà lo stipendio (circa 7,5 milioni di euro) ed eventualmente la valutazione della Roma: quasi certamente non saranno i 15 dell'anno scorso.

FARE CASSA - Ci sono diversi profili che la Roma cederà, magari a prezzo inferiore a quanto richiesto fino a due mesi fa, per mettere a posto il bilancio. Veretout, arrivato un anno fa, è già sul mercato (piace al Napoli), Pau Lopez è costato 20 milioni e pare aver mercato in Premier - voce da verificare, in quel caso l'idea è Gollini dall'Atalanta - così come Kluivert e Under: anche se giovani Fonseca non li reputa all'altezza del proprio progetto di gioco, almeno non come lo spagnolo ex Barcellona. Bryan Cristante può essere un nome spendibile per le big, Diawara anche, seppur arrivato dodici mesi fa.

ABBASSARE IL MONTE INGAGGI - Significa smaltire anche i giocatori che sono in esubero, ringiovanendo la rosa. Quindi via Fazio, Perotti, Santon, Bruno Peres e forse anche Spinazzola, che comunque percepisce 3 milioni di euro ed è stato preso solamente un anno fa per 29 milioni (circa 23 a bilancio). Sono stipendi pesanti e valutazioni corpose, anche perché è complicato pensare a società che acquistano e che pagano in periodo post Coronavirus. Fare piazza pulita potrebbe addirittura avere dei costi (di rescissione). Non sarà per niente semplice.

E FONSECA... Oggi è saldo, del domani non v'è certezza. Ed è proprio così, perché al di là delle tre vittorie consecutive (e in generale di un buon momento di forma) molto dipenderà dal finale di campionato, dall'eventuale quinto posto che toglierebbe i problemi degli spareggi. Perché se è vero che non si partirebbe a luglio, iniziare in anticipo e dai preliminari significherebbe comunque una discreta scocciatura per il club.