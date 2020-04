tmw La Russia vuole ripartire: accordo per la data, è il 3 giugno

La Russia ha intenzione di ripartire con il calcio, senza aspettare ulteriormente. I club di Russian Premier League hanno firmato ieri un accordo con la federazione per ritornare in campo a partire dal 3 giugno - con probabile rientro per gli allenamenti dall'inizio di maggio - e concludere così la stagione. Sono solo otto le gare che verranno giocate, senza partite europee in coda di stagione.