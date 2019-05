La sua stagione da protagonista in Svizzera non è certo passata inosservata, almeno quattro club monitorano da tempo la crescita di Silvan Hefti. Capitano del San Gallo nonostante sia solo un classe 1997, secondo quanto raccolto da TMW il difensore centrale negli ultimi mesi è stato seguito infatti con particolare attenzione dagli osservatori di Sampdoria, Bologna, Werder Brema e Huddersfield. Primi approcci e prime chiacchierate, Hefti è un'idea di mercato che potrebbe decollare in estate.