TMW - La Samp visita il Gaslini, Osti: "Calciatori portatori di sogni"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Consueta visita da parte della Sampdoria all'Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova con la presenza della squadra e della dirigenza al completo. Unico assente, giustificato, il tecnico Marco Giampaolo, colpito dall'influenza. Dal palco hanno parlato diversi protagonisti della stagione blucerchiata per esprimere solidarietà ai bambini e al personale dell'ospedale.

LE PAROLE DI FERRERO - Il presidente del club doriano ha dichiarato: "Noi non veniamo qui a fare una vasca, come si dice a Roma, veniamo a dare energia positiva ma anche a riceverne. Questo posto servirà a far crescere i miei ragazzi. Auguro a voi di vedervi correre sui prati perché questo non deve essere un posto di dolore ma di speranza".

CAPITAN QUAGLIARELLA - Il capocannoniere stagionale ha preso la parola dopo il presidente: "A nome della squadra siamo orgogliosi e felicissimi di poter esser qui. È più quello che fate voi a noi che viceversa. Vi auguriamo di vedervi il più presto fuori di qui, vedervi allo stadio o al campo di allenamento".

NIENTE MISTER, PARLA IL VICE FRANCESCO CONTI - Il principale collaboratore di Giampaolo prende la parola dal palco: "Il mister è dispiaciuto di non essere qua. Ci teneva a farvi gli auguri di ritrovarvi fuori. Per noi è sempre motivo di orgoglio e soddisfazione essere qui. Cerchiamo di portarvi un sorriso".

CONCLUDE IL DS OSTI - Il dirigente blucerchiato è l'ultimo a parlare: "Siamo felici di continuare questa tradizione, vi ringraziamo tutti. Il calcio è un sogno. I calciatori, spesso non lo sanno, sono portatori di sogni. Per un giorno speriamo di portarvi un sogno. Speriamo di portare il nostro amore nell’imminenza della Pasqua".