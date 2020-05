tmw La Serie A riparte! 13 o 20 giugno? Già in corso l'incontro Conte-Spadafora

vedi letture

La Serie A riparte, ma da decidere c'è ancora la data della ripresa delle ostilità: è già in corso il faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. La Serie A ha infatti scelto il 13 giugno come data per ripartire, ma prima dell'ok definitivo serve modificare il DPCM che ha bloccato ogni evento sportivo fino al 14 giugno. Una decisione, in un senso o nell'altro, è comunque attesa a minuti.