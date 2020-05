tmw La Serie A riparte! Summit concluso: c'è l'ok. Ora Spadafora da Conte: via il 13 o 20 giugno

Ottime notizie dall’incontro a Roma tra Vincenzo Spadafora e le componenti della FIGC. Il ministro per lo Sport ha dato l’ok alla ripresa dei campionati, a partire dalla Serie A. Ora riferirà al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che deve firmare un nuovo DPCM per consentire la ripartenza al 13 giugno. In caso contrario, si ripartirà il 20. In ogni caso, il calcio italiano è pronto a tornare in campo.