tmw La SPAL continua gli allenamenti individuali. E attende il nuovo protocollo

La SPAL ha iniziato una nuova settimana di lavoro individuale e facoltativo, in attesa del nuovo protocollo di sicurezza sanitaria che possa dare il via agli allenamenti collettivi. Agli ordini di Gigi Di Biagio e del suo staff tecnico infatti, che in questi mesi hanno messo a punto un programma di lavoro atletico per mantenere in condizione la squadra, questa mattina, i biancazzurri si sono ritrovati al centro sportivo di via Copparo per tornare a correre e sudare e lo hanno fatto suddividendosi in due gruppi di lavoro, come già avevano fatto nelle scorse settimane.

Il primo turno è iniziato con l'arrivo al "G.B. Fabbri" di Floccari, Fares, Cerri, Bonifazi, Reca, Felipe, Tunjov e Valoti, mentre alla seconda seduta della mattinata hanno preso parte Castro, Petagna, Valdifiori, Murgia, Cionek, Salamon, Di Francesco, D'Alessandro e Missiroli. Tutti i giocatori hanno rispettato le norme di sicurezza anti-contagio, vale a dire l'utilizzo di mascherine e guanti, l'attenzione a limitare i contatti e la misurazione della temperatura corporea prima di accedere alla struttura. Sul terreno di gioco poi, molto presumibilmente, i calciatori sono stati distribuiti sulle otto metà di campo a loro disposizione, sempre nel rispetto del distanziamento sociale.

Nel corso del pomeriggio poi spazio ai restanti elementi della rosa biancazzurra, vale a dire i vari Berisha, Letica, Meneghetti, Thiam, Vicari, Zukanovic, Dabo, Strefezza, Sala e Tomovic, che prenderanno il posto - sempre suddivisi a gruppi - dei compagni che hanno lavorato in mattinata.

Oltre a Petagna e compagni, erano presenti anche il presidente Walter Mattioli, il direttore generale Andrea Gazzoli, il team manager Alessandro Andreini, il segretario sportivo Andrea Bernardelli e il responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani.