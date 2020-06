tmw La SPAL si prepara al nuovo inizio: gruppo al completo. Out solo Letica

A quasi due settimane dalla ripartenza del campionato di Serie A, la SPAL procede spedita nel preparare il proprio ritorno in campo dopo tre mesi di stop per via dell'emergenza Coronavirus. Agli ordini di Gigi Di Biagio infatti, sul terreno del centro sportivo di via Copparo, a porte rigorosamente chiuse, i biancazzurri hanno preso parte a singole sedute di allenamento nelle giornate di martedì e giovedì, mentre in quella di mercoledì e in quella odierna è stata programmata una doppia seduta di lavoro per permettere ai ferraresi di prendere sempre più confidenza con il ritmo partita. Domani mattina invece si concluderà la settimana con un unico allenamento che si terrà alle 10, prima dell'ultima domenica di riposo che verrà concessa dallo staff tecnico a Petagna e compagni, ormai pronti ad affrontare il forcing finale che li attende per provare a centrare una complicata salvezza.

Tutti o quasi in gruppo - A questo proposito, se si fa eccezione per l'infortunio occorso al secondo portiere Letica, che ha già iniziato il ciclo di terapie riabilitative dopo la distrazione al retto femorale della coscia sinistra, l'infermeria degli estensi non ha fatto segnalare più di tantissime criticità, restituendo così la fotografia di un gruppo che è riuscito a recuperare quelle diverse pedine fondamentali per il gioco della SPAL che erano mancate durante la prima parte della stagione, vale a dire i vari Fares, Di Francesco e D'Alessandro e Cerri. Inoltre, resta da sottolineare come questi mesi di pausa forzata siano serviti anche - e soprattutto - per ristabilire le condizioni fisiche di giocatori come Castro, Dabo e Bonifazi che, arrivati nel mercato invernale di riparazione, avevano disputato le prime partite del nuovo anno con prestazioni tutt'altro che esaltanti dal punto di vista agonistico e ora sperano nel riscatto.

La SPAL programma lo sprint - In questo senso, il Cagliari di Walter Zenga - primo avversario degli emiliani al ritorno in campo della Serie A - dovrà fare molta attenzione, a patto che la SPAL trascinata da Petagna - futuro attaccante del Napoli, che comunque rimarrà in biancazzurro al 99,9% fino alla fine del campionato - non commetta più gli stessi passi falsi che hanno condizionato la gestione Semplici. L'obiettivo sarà quindi centrare una ripartenza sprint che dovrà portare subito i primi punti a Di Biagio che, desideroso di riprendere quel cammino interrottosi dopo la vittoria nel surreale pomeriggio di Parma, tra lunedì e martedì prossimo comincerà ad aumentare i giri del motore della propria squadra con carichi di lavoro maggiori, in vista di una nuova prima volta al Paolo Mazza che possa indicare ai biancazzurri il percorso da seguire per compiere quello che si prospetta essere un vero e proprio miracolo sportivo, ancora però possibile da raggiungere.