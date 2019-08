© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'escalation frenata dagli infortuni ma non arrestata. Perché Simone Muratore, classe '98, alla Juventus sin dal 2012, ha superato gli stop e ha scalato nuove salite. Si è ritagliato spazio, ha segnato pure contro il Team K League, dimostrando tutta la stima che Maurizio Sarri ha in lui. Centrocampista cuneese, reduce da una stagione da leader in Under 23 , secondo quanto fanno intendere nello staff dell'allenatore juventino il talento italiano in cima alla lista di Sarri e non solo ai pizzini di Paratici.

Il futuro in scadenza e le richieste Muratore, tutta la trafila in casa Juventus, è in scadenza con i bianconeri nell'estate del 2020. Una sola stagione, fattore che sta facendo drizzare le antenne a molti. Dalla B sono arrivate molte proposte per il prestito al giocatore e anche dalla A sono pronte a muoversi società per acquistarlo. Lui che è diventato il primo sul taccuino di Sarri. Pronto a una stagione da protagonista, radiomercato e prossime settimane permettendo.