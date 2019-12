TMW - La strategia dell'Inter a centrocampo: più Kulusevski che Vidal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà un mercato di gennaio movimento per l'Inter di Antonio Conte? Fonti vicine alla società giurano di no, credendo di avere allestito una squadra competitiva per quest'anno. Ma poi l'appetito vien mangiando e il tecnico, avendo qualche problema di formazione e di uomini a disposizione, chiederà sicuramente dei rinforzi per arrivare fino in fondo. Lo fece anche alla Juventus, prelevando Caceres, Padoin e Borriello, non acquisti decisivi ma che allungarono la rosa e permisero di avere un turnover un pelino più ampio.

MEGLIO KULUSEVSKI CHE VIDAL - Così non è possibile assicurare che l'Inter arriverà a grandi campioni o primissime scelte. Perché sia Kulusevski che Vidal sembrano bloccati, per motivi diversi. Lo svedese è al Parma, che non vuole rinunciare al prestito, almeno fino a giugno. L'asta è già in atto, l'Inter è molto avanti per lui ma è possibile che sia un acquisto da giugno, più che altro se i ducali dovessero mettersi in mezzo. Poi non è detto che non si possa smuovere la posizione del Parma, magari inserendo contropartite interessanti. E Vidal? Il problema c'è, perché il Barça non vorrebbe privarsene - a quel punto meglio Rakitic, in rotta con il club - mentre Antonio Conte lo mette sempre in cima alla lista. L'Inter però non vorrebbe spezzare equilibri fragili, dopo i vari addii estivi di Perisic, Icardi e Nainggolan, tutti fuori non per motivi di natura prettamente tecnica. Quindi Vidal è una richiesta espressa dell'allenatore, ma per ora l'Inter non vorrebbe puntarci. Più Kulusevski che Vidal, appunto, nella strategia dell'Inter. Che in corso d'opera, ovviamente, può cambiare.