La UEFA indica la via sul termine dei campionati. E può cambiare il calendario europeo

Sono giorni decisivi per il futuro del calcio internazionale, non solo italiano. Perché la deadline fissata dalla UEFA al 25 maggio per la presentazione ultima di un piano di ripartenza e di un calendario sarà spostata più avanti. Ne è un segnale ben più che indicativo il prossimo summit dell'esecutivo UEFA, fissato per il 27 maggio, è stato spostato a metà giugno. Dovrebbe tenersi intorno al 17-18, sintomatico che la Federazione continentale concederà più elasticità alle singole Federazioni nazionali.

L'obiettivo è finire i campionati Il messaggio di Aleksander Ceferin, numero uno della UEFA, è stato chiaro e anche quando parla di " Ligue 1 che si è conclusa troppo presto a questo si riferisce. Rispettando sicurezza e protocolli, l'obiettivo è cercare di portare a termine le stagioni. La deadline fissata per il 3 agosto potrebbe esser portata più avanti e conseguentemente questo si rifletterebbe sulle gare di Europa League e Champions League di questa stagione. E della prossima.

Cambia il calendario europeo? A giugno l'esecutivo UEFA ratificherà anche il calendario di Champions League ed Europa League. Non è da escludere che i quarti possano giocarsi in gara unica e che le semifinali e la finale nella stessa sede, dunque Istanbul e Danzica, per accorciare i tempi. Potrebbero cambiare anche i turni preliminari di Champions ed Europa League e giocarsi in gara secca. Tra le problematiche che affronterà la UEFA ci sarà anche la possibile concomitanza di calendario per squadre (come il Basilea) su competizioni di questa e la prossima stagione.