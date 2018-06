TMW - Lama critica il PSG: "Buffon non è la scelta migliore. Donnarumma..."

Per anni portiere del Paris Saint-Germain, peraltro vincendo l'unico trofeo internazionale del club (la Coppa delle Coppe nel 1996), Bernard Lama ha parlato a Tuttomercatoweb dell'imminente approdo al PSG di Gianluigi Buffon: "Buffon è uno dei migliori portieri di tutti i tempi e tutti conoscono il suo spirito da combattente. Ma ha 40 anni, non è più giovane e il calcio è cambiato, serve più forza fisica. Non dico che sia una cattiva scelta ma non sono certo che possa essere la migliore fatta dal PSG. Non può essere il portiere del futuro della squadra. Certo, penso alla situazione relativa al Fair Play Finanziario e immagino che il club abbia voluto cogliere l'opportunità di prendere un grande portiere senza pagare il cartellino".

L'erede designato di Buffon fra i portieri italiani è Gianluigi Donnarumma. Le piace?

"Donnarumma è ancora giovane e onestamente ha delle caratteristiche che sono diverse dal mio modo di concepire il ruolo del portiere. Per me il portiere deve parare, essere bravo nelle prese mentre si dà troppo peso all'abilità con i piedi. Sia chiaro, è un buon portiere ma il suo stile non mi fa impazzire. Deve ancora migliorare".