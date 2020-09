tmw Lammers-Atalanta, le parti trattano ma l'intesa è vicina: può arrivare in città nel weekend

C'è ottimismo per l'arrivo di Sam Lammers all'Atalanta. Le parti - come raccolto dalla nostra redazione - stanno ancora trattando, ma l'intesa può essere raggiunta a breve. Al momento non ci sono particolari complicazioni e una volta trovato l'accordo il giocatore raggiungerà Bergamo. L'operazione, infatti, dovrebbe chiudersi intono ai 9 milioni di euro nonostante la resistenza del PSV e il giocatore può arrivare in città nel weekend. Per il vice Zapata bisogna ancora pazientare, ma c'è ottimismo per la chiusura positiva dell'operazione.