tmw Lautaro-Barcellona può quadrare con Firpo. Griezmann no, c'è il problema cessioni

vedi letture

Inter e Barcellona hanno un problema simile. Che è quello di vendere giocatori per finanziare la propria campagna acquisti. I nerazzurri dovranno affrontare una situazione non troppo semplice, perché ci sono tanti profili che rientreranno dai vari prestiti nella prossima stagione e se per Icardi questa è la settimana decisiva, non si può dire che ci siano grandi scenari in ballo per gli altri. Invece il Barça ha perso il timone per una questione di ingaggi, tra Dembele, Umtiti, Semedo, Rakitic, Vidal e soprattutto Coutinho.

TIRA E MOLLA LAUTARO - La richiesta dell'Inter è semplice: Martinez può essere ceduto a patto che vengano inseriti molti contanti nella trattativa e poche contropartite tecniche. A parte Junior Firpo, perché Antonio Conte vuole cinque esterni per la sua Inter, almeno uno di gamba e che possa rimanere per molti anni. Se Marcos Alonso potrebbe essere una prima scelta, è difficile pensare a Kwadwo Asamoah come una certezza: il ghanese può essere ceduto. Tornando su Lautaro, una cifra tra gli ottanta e i novanta più Firpo sarebbe accettabile, proprio perché prenderebbero due piccioni con una fava, mettere quasi in sicurezza i conti e avere il terzino sinistro che serve.

GRIEZMANN DICE NO - Tra i sondaggi altrui, come Vidal, spunta quello per Rakitic, che non vorrebbe andare all'Inter - e che i nerazzurri stessi trattano come una non alternativa - ma anche quello di Antoine Griezmann. Per il francese era stato pensato uno scambio con Lautaro, ma l'idea è quella di rimanere al Barcellona per quest'anno, ritrovando la sua maglia numero 7 (non il 17 della scorsa estate) e poi eventualmente, dopo una grande stagione, pensare a un addio verso il Paris Saint Germain. O altri lidi simili, perché lo stipendio attualmente non è sostenibile. E solo di commissioni, l'anno scorso, erano stati versati 10 milioni.