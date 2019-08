© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due settimane decisive per il futuro di Diego Laxalt, laterale sinistro in uscita dal Milan. Per il calciatore uruguagio diversi sondaggi: dall'Atalanta, alla Fiorentina, passando per Betis Siviglia, Zenit e Olympique Marsiglia. Sondaggi che però, al momento, si scontrano con le richieste del Milan, che valuta solo offerte da 15 milioni di euro e al momento non prende in considerazione offerte diverse dalla cessione a titolo definitivo.

Anche per questo in settimana ci sarà a Casa Milan un nuovo summit con l'entourage del ragazzo: si proverà a convincere il Milan a prendere in considerazione anche offerte diverse dal titolo definitivo. Chiosa finale sul Fenerbahce, che s'è mostrato interessato a Laxalt: in questo momento, il club turco non è tra le priorità del ragazzo.