tmw Lazaro deciderà il suo futuro col Newcastle: il punto sul laterale dell'Inter

Sarà l'ultima parte di stagione a decidere, dopo la ripresa della Premier League, se Valentino Lazaro giocherà coi magpies il prossimo anno oppure no. Il Newcastle nell'ultimo confronto col ragazzo e col suo entourage ha fatto sapere di non aver ancora deciso: arrivato a gennaio, il laterale austriaco dopo qualche settimana di ambientamento ha collezionato una manciata di presenze prima dello stop per la pandemia. Troppo poco per una valutazione definitiva del ragazzo, che arriverà più avanti.

Servirà l'accordo con Lazaro - Per il calciatore di proprietà dell'Inter, il diritto di riscatto è fissato a 22 milioni di euro. Ma per chiudere l'operazione servirà anche un confronto con lo stesso Lazaro che ha comunque possibilità di decidere se tornare all'Inter o restare al Newcastle, anche nel caso in cui dovesse arrivare l'ok al riscatto.