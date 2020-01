TMW - Lazaro in uscita dall'Inter: da Newcastle e Lipsia le offerte migliori

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ore calde in merito al futuro di Valentino Lazaro. Da qualche giorno il suo procuratore Max Hagmayr è a Milano per provare a trovare una sistemazione al laterale austriaco che con l'arrivo di Ashley Young, e quello probabile di Leonardo Spinazzola, avrebbe all'Inter molto meno spazio nella seconda parte di stagione.

Ieri l'incontro in sede per fare il punto della situazione. Il club nerazzurro vorrebbe cedere Lazaro in prestito secco per i prossimi mesi e con questa formula, nelle ultime 48 ore, il calciatore è stato proposto a Newcastle, West Ham, Lipsia, Werder Brema e Brighton.

Al momento, le offerte più convincenti pervenute al ragazzo sono quelle di Newcastle e Lipsia. Entrambi i club, però, vorrebbero inserire nell'operazione un diritto di riscatto e anche di questo le parti in causa stanno discutendo in queste ore.

Lavori in corso, quindi: Lazaro è pronto a salutare l'Inter.