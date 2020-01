TMW - Lazaro, oggi il summit agente-Newcastle. C'è già intesa con l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di venerdì, Inter e Newcastle hanno definito l'accordo per il trasferimento in Premier League del laterale austriaco Valentino Lazaro. Il club di Premier League ha messo sul piatto un'offerta per il prestito oneroso (2 milioni di euro) e diritto di riscatto (fissato a 20 milioni di euro) che ha sbaragliato la concorrenza e, adesso, è al lavoro per trovare un accordo sull'ingaggio.

Lo scorso fine settimana il procuratore di Lazaro, Max Hagmayr, è volato a Newcastle e oggi avrà un nuovo summit con la dirigenza del club di Premier per provare a chiudere l'accordo.