tmw Lazio, Acerbi e Lucas Leiva si allenano a Formello. Il brasiliano stringe i tempi

Lucas Leiva e Francesco Acerbi si stanno allenando a parte a Formello. Solo lavoro differenziato, corsa e calcio tennis per i due che lo staff spera di recuperare per le prossime partite. Sorprende in particolare la presenza del brasiliano, il cui rientro era stato pronosticato per il prossimo gennaio