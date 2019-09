TMW - Lazio, Acerbi: "Grande partita, ma ora dobbiamo azzerare tutto"

Fonte: dall'inviato all'Olimpico, Riccardo Caponnetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha così parlato in zona mista dopo il 4-0 al Genoa: "Abbiamo fatto una grande partita, ma abbiamo concesso qualche occasione. L'atteggiamento è quello giusto, e il 4-0 è una grande vittoria ed un grande traguardo. Dobbiamo azzerare e trovare più equilibrio: l'atteggiamento visto oggi deve esserci sempre. L'entusiasmo da domani deve finire e portarci alla partita di giovedì. Il nostro spogliatoio è come una famiglia, quello che succede, e non va bene, deve rimanere dentro. Il problema è quanto se ne parla fuori: in campo dimostriamo che in questo gruppo ci sono persone intelligenti. L'importante è che tutti siano sulla stessa barca".

Europa League? "Mancano ancora cinque partite. Il Rennes è un'ottima squadra ma è una partita che dobbiamo vincere assolutamente, anche per dare autostima e fiducia alla squadra".

Quanto rende orgoglioso essere il leader della difesa? "Voglio sempre giocare, mi faccio trovare pronto per la mia squadra. Il mister non mi deve mai trovare stanco: se mi tiene fuori, deve succedere per scelta tecnica e non per altro