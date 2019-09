TMW - Lazio, Acerbi: "Si respira un'aria diversa, c'è più consapevolezza"

Fonte: Dall'inviato Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, dopo il pareggio nel derby con la Lazio è intervenuto ai microfoni dei media presenti in mixed zone: "Sono un po' amareggiato e un po' soddisfatto. C'è il rammarico di aver creato tanto e non aver fatto altri gol, ma ripartiamo da questa ottima prestazione. Abbiamo colpito quattro pali, più le occasioni nitide in area, in cui è mancata qualcosina. L'importante è aver fatto un'ottima gara. Alla fine va bene il pareggio. Se crei tanto e non segni vuol dire che qualcosa non va. O la sfortuna, vedi i pali, o la freddezza davanti al portiere. Ma ci sono partite così, l'importante è averla ripresa. E' dal ritiro che si sente maggiore consapevolezza, ma dobbiamo mantenere questo equilibrio, senza esaltarci troppo e senza deprimersi troppo quando il periodo non è positivo".

Chi è più forte tra voi e la Roma? "Noi siamo forti. Nelle prime due giornate c'è tanto caldo, per forza di cose non siamo al massimo, è normale. Noi guardiamo in casa nostra".

La squadra si diverte. "Non cambiando allenatore, confermando la squadra, è normale che ci sia più sintonia. Ma, ripeto, dal ritiro s'è sentita un'altra aria. Abbiamo iniziato molto bene, va bene così".

Cambia qualcosa giocare il derby così presto? "Sì, gli orari di allenamento. Fa caldo, questo si fa sentire per entrambe le squadre. Ma è arrivato adesso e va bene così".