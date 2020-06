tmw Lazio, annullata la risonanza magnetica di Milinkovic: solo una botta

Risonanza magnetica al ginocchio annullata per Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il serbo non arriverà infatti alla clinica Paideia, visto che la Lazio non è preoccupata: sarebbe solo una botta rimediata in un contrasto con un portiere mercoledì.