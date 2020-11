tmw Lazio, Audizione Pulcini-Procura Federale: presente Rodia. Procuratore Chinè da remoto

vedi letture

Si è conclusa l’audizione di Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio, con la Procura Federale. Inizialmente fissato per lunedì scorso, l’appuntamento è stato spostato a oggi. Non in procura federale, in via Campania, ma in un altro ufficio nella Capitale. Presenti, oltre a Pulcini, Rodia (coordinatore dello staff sanitario del club), il legale Gian Michele Gentile, due ispettori federali (Ricciardi e Scarpa), con il procuratore Chinè da remoto.