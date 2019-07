TMW - Lazio, baby colpi Barone e Troise: Roma e Napoli beffate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua a muoversi lo scouting giovanile della Lazio. Messo in bacheca lo scudetto under 14 vinto da Tommaso Rocchi, la formazione biancoceleste abbraccia un nuovo prospetto. Si tratta di Alessio Barone, difensore centrale classe 2006 proveniente dalla Roma under 13, giocatore ben strutturato fisicamente e molto bravo nel gioco aereo.

Gioca invece a centrocampo Antonio Troise, di un anno più grande, prelevato nelle scorse settimane dalla scuola calcio Emanuele Troise, gestita dall'omonimo ex calciatore professionista. Mezz'ala molto tecnica, era cercato da diversi club della massima serie, Napoli, Juventus ed Atalanta su tutti.