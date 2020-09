tmw Lazio, Bastos non ha svolto l'allenamento di oggi: assenza significativa in chiave mercato

Nell'allenamento di oggi della Lazio non era presente il difensore Bastos e questo potrebbe essere un indizio in chiave mercato. Un'assenza significativa, visto che il giocatore non ha alcun problema fisico, ma da tempo figura nella lista dei partenti, con alcuni club, soprattutto in Turchia, che sono sulle sue tracce.