TMW - Lazio, Berisha in Paideia per le visite mediche. C’è anche Bastos

Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di visite mediche in casa Lazio. Il primo ad arrivare stamattina è stato Valon Berisha, tornato nella giornata di ieri nella Capitale dopo aver effettuato un programma di recupero personalizzato in Austria e in Kosovo, seguito a distanza di poco dal difensore Bastos (dopo le fatiche della Coppa d'Africa). Guarda le immagini di TMW: