TMW - Lazio, Biglia: "Se vado ad Auronzo? Penso di sì"

Fonte: di Riccardo Caponetti per TMW Radio e Tuttomercatoweb.com

"Se vado ad Auronzo? Penso di si". Solo una battuta, quella rilasciata da Lucas Biglia ai taccuini presenti all'esterno della Clinica Padeia. Le visite, terminate un'ora fa, erano attese per la giornata di oggi. Da capire, dunque, le evoluzioni di mercato tra la Lazio e il Milan per il regista argentino ex Anderlecht.