© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joaquin Correa resta alla Lazio. E' il desiderio di Simone Inzaghi che considera il Tucumano uno dei gioielli più preziosi della sua rosa. E' stato il tema di discussione centrale del summit che si è tenuto poco fa a Formello tra il suo agente, Alessandro Lucci, e la dirigenza biancoceleste. Resta per giocare, per essere ancora di più un perno della formazione capitolina e non è da escludere che presto possa essere sul tavolo anche un nuovo futuro alla Lazio.

Da Correa a Cuadrado Oggi in casa Lazio per Correa, questa mattina Lucci ha preso ulteriori contatti invece con la Juventus per Juan Guillermo Cuadrado (in scadenza nel 2020, ndr). Sul tavolo il nuovo accordo del giocatore in bianconero, non c'è ancora un accordo totale e per questo le parti si riaggiorneranno nei primi giorni di settembre a sessione estiva conclusa.