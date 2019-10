Fonte: Riccardo Caponetti

Dopo il 4-0 sul Torino ha parlato Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, nella zona mista dell'Olimpico. Ecco le sue parole: "Siamo contenti di aver dato continuità alla vittoria di Firenze. Ci servivano due vittorie di fila. Speriamo di continuare così in vista di Milano. Questa è una Lazio che deve crescere, che deve fare un salto di qualità nella mentalità. Spero che questa vittoria ce lo faccia fare. Tutti insieme come collettivo. Siamo un gruppo di ragazzi che hanno voglia di fare. Il mister poi fa le scelte, considerando anche l'Europa League e un girone non semplice. C'è bisogno di tutti che devono farsi trovare pronti. Le mie prestazioni? Ci sto lavorando tanto e sono contento specie quando la squadra vince. Mancini in tribuna? Non penso alla Nazionale. In questo momento è una cosa lontana. Penso a dare una mano alla squadra. La corsa Champions? Il campionato è equilibrato, siamo tutte insieme e non credo che dobbiamo guardare gli altri ma solo noi stessi. Anche la gara più semplice può creare problemi. Il Milan? Partita complicata perché il Milan è sempre il Milan e San Siro non è semplice. Cercheremo di imporre il nostro gioco".