Fonte: Dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

La conquista dell'ultima Coppa Italia da parte della Lazio è stata celebrata oggi in Campidoglio. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha voluto omaggiare la società del presidente Lotito, che ha dichiarato: “La Lazio è un punto di riferimento, facciamo battaglie per la meritocrazia. Si vince tutti insieme, con umiltà. Ringrazio il sindaco e la giunta per averci accolto. La Lazio è la prima squadra della Capitale, ha portato il calcio nella città, è questa è una responsabilità in più. Non siamo soli, dietro noi c’è un popolo che combatte per questi colori. La Lazio deve rappresentare l’orgoglio di Roma".