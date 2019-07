Fonte: Dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

La vittoria dell'ultima Coppa Italia della Lazio è stata celebrata oggi in Campidoglio. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha accolto tutti i protagonisti, dal mister Simone Inzaghi alla squadra fino al presidente Claudio Lotito. Ecco le parole del primo cittadino: “Grazie per le emozioni che ci avete regalato per la vittoria della Coppa Italia. Abbiamo voluto rendere omaggio al vostro trionfo. Una gioia per i tifosi della Lazio, un orgoglio per la città di Roma. Una vittoria che ha ripagato il lavoro di un intero anno. La città vuole ringraziare tutti voi per questo traguardo prestigioso e premiare la squadra. L’appuntamento di oggi rappresenta un ponte tra la stagione passata e quella prossima. Sono felice perché avete scelto questo evento per svelare la nuova maglia, quella che dovrete portare con orgoglio negli stadi italiani ed europei".