© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Indicazioni di formazione in casa Lazio in arrivo direttamente da Glasgow. Secondo le ultime raccolte da Tuttomercatoweb.com dovrebbe partire dalla panchina Ciro Immobile, con Caicedo e Correa favoriti per partire dal 1'. In porta ci sarà Strakosha, mentre in difesa saranno Bastos e Vavro ad affiancare Acerbi. Lazzari e Jony agiranno sugli esterni mentre a centrocampo spazio a Milinkovic, Lucas Leiva e Parolo, visto che Luis Alberto, insieme a Radu, è rimasto a Roma.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Vavro; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Correa, Caicedo.