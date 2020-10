tmw Lazio, contatti per il rinnovo di Djavan Anderson fino al 2025

vedi letture

Djavan Anderson farà parte della rosa della Lazio per questa stagione sportiva, almeno fino a gennaio, e - stando alle informazioni raccolte da Tuttomercatoweb.com - per il centrocampista 25enne sarebbe in lavorazione anche un rinnovo di contratto, con contatti in corso che lo dovrebbero portare a prolungare l'attuale accordo fino al 2025.