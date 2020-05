tmw Lazio, controlli al ginocchio per Lucas Leiva in Paideia: guarigione avvenuta

Controlli in Paideia per Lucas Leiva Pezzini, centrocampista della Lazio, che lo scorso 4 aprile si era operato in artroscopia al ginocchio. Buone notizie sia per l'arto che per il brasiliano, che già da giorni era tornato in gruppo a pieno regime.