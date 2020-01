TMW - Lazio, controlli strumentali per Escalante: arriva in estate svincolato

Fonte: Dall'inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Controlli strumentali per Gonzalo Escalante con la Lazio. Il centrocampista argentino, secondo quanto raccolto da TMW, sta svolgendo proprio in questi minuti i test fisici di rito presso la clinica romana "Mater Dei" prima di firmare il suo contratto coi biancocelesti. Escalante, oggi in forza all'Eibar, arriverà a parametro zero dal prossimo 1° luglio.