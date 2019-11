TMW - Lazio, Correa: "C'è ancora speranza. Spero nell'Argentina"

Fonte: dall'inviato all'Olimpico, Riccardo Caponetti

© foto di www.imagephotoagency.it

Joaquin Correa, attaccante della Lazio, commenta in mixed zone il successo dei biancocelesti contro il Cluj: "Noi ci crediamo, fino alla fine. Abbiamo avuto un paio di partite sfortunate che ci hanno portato fino a questo punto e noi oggi dovevamo vincere e lo abbiamo fatto, quindi c'è ancora qualche speranza"

Obiettivo personale?: "Penso più al gruppo e le cose sono andate meglio. Penso ad aiutare la squadra domenica".

Cosa ti manca per diventare un grande giocatore?: "Non lo so, non ci penso neanche. Cerco di migliorarmi ogni giorno, di fare le cose per bene, quello che mi manca. Prima o poi magari arriverò a non fermarmi più".

Cosa ti chiede Inzaghi?: "Lui a volte mi dice le cose da attaccante, perché in questi due anni ho giocato più da attaccante mentre prima ero un esterno e trequartista. Lui mi insegna i movimenti da attaccante".

Pensi a un nuovo look per la Supercoppa con la Juve?: "Non lo so ancora. Speriamo di vincerla in qualsiasi modo con qualsiasi capello".

Sentite come squadra che può essere il momento per fare il passo decisivo per la Champions?: "Vincendo domenica sicuramente ci mettiamo in una buona posizione. Puntiamo a domenica e passo dopo passo per raggiungere gli obiettivi".

Credete nella qualificazione in Europa League?:"Sì, ci crediamo. Finché c'è speranza andiamo a fare la guerra a Rennes e poi si vede".

Credi nella convocazione nell'Argentina?: "Sì, certo. Ho tanta voglia, sono giovane e ci sono tantissimi giocatori nella Nazionale argentina, una delle più forti secondo me. Devo fare le cose per bene per essere lì".