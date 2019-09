TMW - Lazio, Correa: "E' cambiata la testa. Rinnovo? Sto bene qui"

Fonte: Dall'inviato Riccardo Caponetti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joaquin Correa, fantasista della Lazio, dopo il pareggio nel derby con la Roma ha rilasciato il suo commento in mixed zone: "Sicuramente siamo stati un po' sfortunati. Ci sono stati tanti pali, ma anche tante giocate che ci lasciano arrabbiati. Almeno la squadra ha avuto la voglia di pareggiare".

Il rigore vi ha bloccati? "E' sfortuna, perché Milinkovic-Savic non poteva togliere il braccio. L'approccio mentale è cambiato. L'anno scorso andavamo giù quando subivamo gol, quest'anno invece siamo tutti più sicuri di quello che facciamo. Ma un po' di sfortuna c'è stata".

Ci avete però provato fino alla fine. "Non abbiamo mai mollato, nonostante il caldo. Abbiamo giocato tante volte vicino la porta. Siamo anche un po' arrabbiati, ma il campo è così".

Sul rinnovo: "Non lo so, sono cose della società. Loro mi hanno sempre trattato come mi merito, sto bene qui".

Sulla titolarità: "Pian piano me la sono meritata. E' importante, voglio continuare a fare bene, provare a fare la differenza".

Potete arrivare al quarto posto? "Stiamo creando tanto, giochiamo bene, utilizziamo il palleggio, particolare in cui l'anno scorso facevamo fatica. Se giochi così tanto davanti alla porta il gol prima o poi arriva. Io proverò sempre a segnare o a fare assist, darò il 100% per la squadra".