tmw Lazio, Correa è recuperato. La formazione provata da Inzaghi alla vigilia del Bruges

Inzaghi mischia le carte alla vigilia del Bruges. Nella rifinitura del pomeriggio, il tecnico non prova la probabile formazione titolare. La notizia più importante riguarda Correa, che partecipa interamente alla seduta: è recuperato e affiancherà Immobile. Meno positivo il feedback di Patric, che ha abbandonato anzitempo il campo. Contro lo Spezia non era neanche in panchina per un problema alla cervicale ed è ancora in dubbio per domani: al momento in difesa è favorito Luiz Felipe, con Hoedt e Acerbi. Ballottaggio anche a destra tra Marusic e Lazzari. Fares è il quinto mancino, con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto in mezzo. Out Lulic e Muriqi, che svolge differenziato sul campo adiacente

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile