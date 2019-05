TMW - Lazio, Correa: "Vittoria della Coppa emozione incredibile"

Fonte: Dall'inviato all'Olimpico Andrea Losapio

Joaquin Correa, attaccante della Lazio, autore del secondo gol in finale di Coppa Italia, è intervenuto in zona mista: "È un'emozione incredibile, meritiamo questa vittoria. L'affetto dei tifosi? Fin da quando sono arrivato mi hanno accolto in maniera incredibile, e questo aiuta tantissimo un giocatore. La Champions sfumata? Vincere una coppa non è facile, è stato un momento incredibile per noi. Purtroppo in campionato abbiamo fatto qualche brutta partita ed abbiamo perso punti importanti per la Champions".