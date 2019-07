TMW - Lazio, corsa intorno al lago: Lazzari con Milinkovic tra i velocisti

Fonte: Dall'inviato ad Auronzo di Cadore

Va veloce la Lazio di Simone Inzaghi, nel secondo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore. Dopo una ventina di minuti di riscaldamento sul campo secondario, la squadra lavora lungo il percorso del lago di Santa Caterina. Sei ripetute da mille metri, da percorrere con una velocità costante di 13,14 e 15 km/h a seconda al gruppo di appartenenza. I giocatori, infatti, vengono divisi in base ai risultati ottenuti nei test atletici eseguiti in settimana a Formello. Nel gruppo dei ‘velocisti’, il primo, figurano Lazzari, Milinkovic, Acerbi, Immobile, Parolo e Adekanye. L’altro acquisto estivo, Vavro, parte con il gruppo di mezzo. A fare strada sul sentiero il tecnico in sella alla sua bicicletta. Alle 17.00 di questo pomeriggio prima uscita stagionale contro i dilettanti dell'Auronzo Calcio.